per Mail teilen

Thomas Krebs erfährt immer erst am Abend unserer Live-Sendung, ob sein Job aufging: wenn Politiker, Experten und Betroffene in der Talkrunde engagiert und unterhaltsam diskutieren - und dabei den Zuschauenden neue Aspekte liefern. Seit 2015 recherchiert und plant er die Debattenthemen, sucht Gäste und schaut - gemeinsam mit den Autoren - nach filmreifen Geschichten zum Thema. Vor "Zur Sache! Baden-Württemberg" arbeitete er viele Jahre als Redakteur und Autor für das "Nachtcafé", die "Landesschau" und diverse Sonderformate.

Vor und neben dem SWR ...

... studierte der gebürtige Schwarzwälder Politik- und Kulturwissenschaften in Berlin und Tübingen. Er war lange Jahre als Zeitungsreporter im Südbadischen unterwegs und lernte das Fernsehhandwerk am Bodensee. Privat ist er meist hinter einem guten Buch zu finden oder auf dem Bike in den Bergen.