Florian Weber moderiert "Zur Sache! Baden-Württemberg" seit 2022. Außerdem steht er als Fernsehmoderator im SWR auch noch für die Quizshow "Meister des Alltags" und die "Landesschau Baden-Württemberg" vor der Kamera. Eine spannende und sehr abwechslungsreiche Entwicklung seit seinem Politikstudium in München. Das Beste an seinem Job ist für ihn dabei genau diese Abwechslung und die immer neuen Begegnungen mit Menschen und ihren Geschichten - schönen wie schwierigen, traurigen, aber auch hoffnungsvollen.

Das Beste am Leben ist für Florian seine Familie im Chiemgau, die sein unstetes Leben mit viel Liebe und großer Gelassenheit erträgt. Und ihm, auch wenn er unterwegs ist, das Gefühl gibt, ein Zuhause zu haben. Mit Bergen und Tälern. Auf die Gipfel fährt er ab und an mit dem Rad, latscht zu Fuß oder mit den Ski hoch, oder er hängt in den Seilen in einer Felswand, die meist einen Tick zu steil ist.