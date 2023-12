Gunilla Laatsch arbeitet seit 2019 für "Zur Sache! Baden-Württemberg" - als planende Redakteurin (CvD) und Reporterin. Zuvor gehörte sie über viele Jahre zum Team der SWR Fernsehnachrichten, Tag und Nacht zuständig für querbeet alle Themen - immer quick, manchmal auch dirty. Zur Abwechslung vom Nachrichtengeschäft mit seinen Kriegen und Rinderseuchen produzierte sie als (Co-)Autorin oder Redakteurin Wissenschafts-Dokumentationen, Features oder auch eine Reportagereihe. Im "Nachtcafé" hatte ihre Zeit beim Süddeutschen Rundfunk begonnen.

Vor dem SWR ...

... lebte sie - nach Tageszeitungs-Volontariat und ersten Berufsjahren - im gerade frisch wiedervereinten Berlin, studierte Politikwissenschaften und macht eine berufsbegleitende Journalisten-Weiterbildung an der Freien Universität. Noch viel mehr lernte sie bei Küchentischgesprächen zwischen West und Ost. Mit Kohleofen und ohne Telefon zu (über)leben, hatte sie zuvor schon hinter dem eisernen Vorhang in Ungarn erprobt - als Stipendiatin für deutschsprachige Medien, u.a. beim Magyar Radio in Budapest. Dass in diesen Monaten die Mauer fallen würde, war so nicht geplant - aber für die junge Journalistin ein Glücksfall. Wie sich große Politik im alltäglichen Leben der Menschen niederschlägt, interessiert sie immer am meisten - damals wie auch heute bei "Zur Sache! Baden-Württemberg".