Tim Kukral berichtet als Reporter für die Nachrichten über Geschehnisse in der Landespolitik und hintergründig für "Zur Sache! Baden-Württemberg". Dafür ist er nach zehn Jahren in Hamburg in seine Heimatstadt Stuttgart zurückgekehrt. Freut sich, wieder "zu Hause" zu sein; vermisst nur den norddeutschen Wind und die Wellen.

Vor dem SWR ...

Nach dem Abitur machte Tim Kukral einen Freiwilligendienst in einer brasilianischen Favela. Auch während des Studiums zog es ihn immer wieder ins Ausland, unter anderem für Praktika beim ZDF in Rio de Janeiro und Brüssel. In Tübingen hat er Allgemeine Rhetorik studiert. Danach ging es für ein Master-Studium der Journalistik und Kommunikationswissenschaften nach Hamburg. In der Hansestadt arbeitete er für das Sport-Ressort von "Spiegel Online" und volontierte beim NDR. Vor dem Wechsel zum SWR machte er Beiträge für die Fernsehnachrichten von ARD und NDR und für das Medienmagazin "Zapp".