Lukas Föhr ist seit 2019 bei "Zur Sache Baden-Württemberg". In dieser Zeit hat er gelernt, dass landespolitische Berichterstattung vor allem eines ist: nicht langweilig. Von hart schuftenden Kinderärzten und Pflegern im Krankenhaus über rechte Netzwerke in Hohenlohe bis hin zum Affenkauf auf einem Supermarktparkplatz macht er vielseitige Reportagen - oft mit einem investigativen Ansatz. Zusätzlich überlegt er sich als Planer, wie die kommende Sendung aussehen könnte und ist als Chef vom Dienst im Einsatz.

Vor dem SWR ...

Lukas Föhr hat in Luxemburg und Tübingen Geschichte und Medienwissenschaft studiert und dann an der "RTL Journalistenschule" das TV-Handwerk gelernt. Trotz der Sehnsucht nach den perfekt doppelt frittierten belgischen Pommes seiner Heimat ist er im Südwesten geblieben. Zunächst als Reporter für n-tv und die RTL-Nachrichtenformate in Mannheim und inzwischen neckaraufwärts in Stuttgart.