Achim Beckedorf ist Redakteur und arbeitet bei "Zur Sache! Baden-Württemberg" als Reporter. Er berichtet über politische Themen aus allen Bereichen - und aus allen Teilen Baden-Württembergs, beispielsweise zum Thema Energiewende über ein Windkraftprojekt und über die Nord-Süd-Starkstromtrasse "SuedLink". Darüber hinaus unterstützt er seit Jahren bei Wahlsendungen das Moderatorenteam mit Informationen zu den Fragerunden. Die politische Berichterstattung bleibt seit fast 30 Jahren der Mittelpunkt seines Berichtsinteresses als Reporter und als Planer der landespolitischen Sendungen im SWR Fernsehen. Davor standen die Ausbildung beim damaligen SWF in Baden-Baden und mehrere Jahre Hörfunk- und Fernsehberichterstattung für die Nachrichten und Magazine des gemeinsamen Programms von SWF und SDR.

Vor dem SWR ...

... hat Achim Beckedorf in Tübingen Anglistik und Geschichte studiert. Am Ende des Studiums für das SWF Landesstudio Tübingen als Radioreporter in der Kultur, im Aktuellen und im Sport Hörfunkbeiträge erstellt und Sendungen moderiert.