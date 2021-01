per Mail teilen

Geboren...

Gottseidank ja vor über 40 Jahren, weil der Schwoab wird ja erscht mit 40 gscheid.

Kommt aus....

dem Schwabenland.

Wollte immer schon werden...

wie mei Schwestern groß vor allem.

Wurde dann doch Moderatorin beim Treffpunkt, weil...

i di Leit draußa im Ländle am beschda verstanda hab.

Lieblingsfest...

Kinderzeche in Dinkelsbühl, Rutenfest in Ravensburg, Peter und Paul in Bretten und natürlich jedes Feuerwehrfescht, weil die Feuerwehrleut meine größten Fans sind.

Lieblingsregion...

ganz Baden-Württemberg von der Ostalb bis zum Bodensee, von der Kurpfalz bis nach Südbaden.

Lieblingsmusik...

alles was gute Laune macht.

Isst/trinkt gerne...

ja – aber immer nur in Maßen und am liebsten vom Teller anderer.

Verabscheut...

Grünkohl, dicke, weiße Bohnen, jegliche Art von Intoleranz und Leit die alles besser wissen – weil des weiß ja i scho.

Und sonst?

Haben wir beim Fernsehen den schönsten Beruf auf der ganzen Welt.