Der Film begleitet den über 80-jährigen Gründer des umstrittenen Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab über ein Jahr bei dessen Bestreben, sein Leitmotiv umzusetzen: den Zustand der Welt zu verbessern. Zum ersten Mal in der fünfzigjährigen Geschichte des Weltwirtschaftsforums konnte ein unabhängiges Filmteam hinter den Kulissen des Imperiums dieser Megastiftung drehen. Der Film zeigt, wie Diplomatie funktioniert, wenn die Mächtigsten der Welt unter sich sind.

Dialog in Davos

Seit 1971 bringt Schwab die Spitzen aus internationaler Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft im Schweizer Bergdorf Davos zusammen - fest davon überzeugt, dass die Probleme der Welt nur im Dialog gelöst werden können. Der Film begleitet den World Economic Forum-Gründer und geht der Frage nach: Kann das WEF zur Lösung der globalen Probleme beitragen? Oder ist es Teil des Problems und dient nur der Durchsetzung der Eigeninteressen der globalen Elite?

Welt in Aufruhr

Während das WEF in Davos 2018 tagt, ist die Welt in Aufruhr: Klimakrise, Brexit, Gelbwestenproteste auf Frankreichs Straßen, der brennende Amazonas-Regenwald und der Handelskrieg zwischen den Weltmächten USA und China. Aber nicht nur eine neue Riege populistischer Führer wie Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro fordern Elite und Establishment heraus, auch eine neue Generation rebellischer Jugendlicher, angeführt von der Klimaaktivistin Greta Thunberg drängen in die Öffentlichkeit. Jennifer Morgan, Leiterin von Greenpeace International und bekennende Kritikerin des Weltwirtschaftsforums, nutzt das exklusive Treffen, um Politiker und Wirtschaftsführer für Klimaschutz zu sensibilisieren.

Auszeichnung

„Das Forum“ eröffnete im Oktober 2019 das 62. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Der Film erhielt den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis 2020. Marcus Vetter gehört zu den renommiertesten deutschen Dokumentarfilm-Regisseuren. Seine Filme wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis und mehreren Grimme-Preisen.