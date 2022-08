per Mail teilen

Der Mainzer Rosenmontagszug zählt mit über 9.500 Teilnehmern, davon ca. 2.500 Musiker, den vielen Motivwagen und seiner Zugstrecke von rund 7 km, zu den drei größten Rosenmontagsumzügen Deutschlands.

"Humor ist Meenzer Lebensart, mit Herz und Toleranz gepaart!"

Mit dem Mainzer Rosenmontagszug wird der Höhepunkt der Mainzer Fastnacht gefeiert. Der traditionsreiche Umzug wird bereits seit 1838 vom Mainzer Carneval-Verein (MCV) organisiert, finanziert und durchgeführt. Das Grundprinzip lautet dabei: "Frohsinn und Wohltun". Der Mainzer Rosenmontagszug zählt neben den Umzügen in Köln und Düsseldorf zu den drei größten Rosenmontagszügen Deutschlands. Jecken und Narren aus der gesamten Umgebung, aber auch aus größerer Entfernung, reisen zum Fastnachtsumzug in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz - insgesamt über 500.000 Zuschauer.

Startort des Zuges ist rund um die Josefs- und Boppstraße. Hier nehmen die Teilnehmer ihre Aufstellung ein. Anschließend setzt sich der Zug Richtung Hauptbahnhof in Bewegung und passiert die Kaiserstraße in Richtung Rhein sowie die Christuskirche, bevor die Parade weiter über die Große Bleiche und die Große Langgasse zum Gutenbergplatz zieht. Am Mainzer Dom vorbei geht es anschließend zur Rheinstraße und über die Weißliliengasse zur Ludwigsstraße. Über den Schillerplatz bewegt sich der Mainzer Rosenmontagszug abschließend bis zum Binger Schlag, wo er sich auflöst.

Rund sieben Kilometer passiert der Rosenmontagszug in Mainz. Für diese Strecke benötigt er etwa vier Stunden. Wenn der erste Wagen am Ziel ankommt, hat sich die „Zug-Ente“, der letzte Wagen, gerade in Bewegung gesetzt.

Hier finden Sie alle Informationen zur Mainzer Fastnacht.