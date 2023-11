Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit, aber wer kennt die richtige Antwort? Philosophie, Weltreligionen, aber auch die Esoterik versuchen sich an Antworten und versprechen Lösungen. So begeben sich manche zum Pilgern auf den Jakobsweg, während sich andere der Spiritualität verschreiben. Alle mit demselben Wunsch – den Sinn des Lebens zu finden.