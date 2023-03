Wie wird man energieautark? Ein Mann aus RLP macht es vor (BmE Podcast)

per Mail teilen

Der Strom kommt aus der Steckdose, das Heizöl mit dem Tankwagen und das Gas aus der Leitung - die meisten von uns verlassen sich darauf, dass sie Energie geliefert bekommen. Es gibt aber auch Menschen, die wollen stattdessen selbst die Energie erzeugen, die sie verbrauchen – und zu 100 % unabhängig sein. So wie Jörg Klein aus Kirn in Rheinland-Pfalz. Wie er die Sache angeht und warum es ihm so wichtig ist, energieautark zu werden – das wollte Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion wissen und hat ihn besucht…