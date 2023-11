Vogelfutter im Check – welcher Meisenknödel ist der beste?

Wir haben relativ viel ungeschälte Sonnenblumenkerne darin, die natürlich von vielen Weichfressern gar nicht geöffnet werden können. Was erfreulich ist: wenig Weizen. Aber dafür auch ganze Erdnuss-Stücke, große Erdnuss-Stücke. Also insgesamt auch ein hoher Anteil an Körnermaterial, was für den Meisen Knödel kontraproduktiv ist.