Gefüllte Portobellos

Diese großen Pilzhüte sind leicht zu füllen und schmecken gegrillt einfach wunderbar würzig und kräftig. Die Füllung kann immer wieder abgewandelt werden und funktioniert auch ohne Käse.

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten:

4 Portobellos

100 g Schmand oder Creme Fraiche

30 - 50 g Cheddar oder Grana Padano

1 Schalotte

4 EL Rapsöl, raffiniert

Die dunklen Lamellen vorsichtig mit einem Teelöffel aus den Portobellos entfernen. Den Pilzstiel vorsichtig rausschneiden und klein hacken. Käse reiben oder klein würfeln, Schalotte würfeln. Pilzstiel, Käse und Schalotte unter Creme Fraiche bzw. Schmand rühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Wer mag, kann noch einige Knoblauchwürfelchen dazu tun. Creme in den Portobello füllen.

Nicht zu heiß grillen, am besten in einem Grill mit Haube, so dass auch von oben Hitze drankommt. Im Backofen grillen klappt sogar noch besser.

