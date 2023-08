Geschäftsmodell Gesundheit: Warum Investoren Arztpraxen kaufen

Praxisketten: Bessere Versorgung oder Profitmaximierung? ++ Im Sandwich zwischen Boomern und Digital Natives: Übersieht man die Generation X? ++ Brief der Woche: Was tun gegen den gefräßigen Ochsenfrosch ++ Jäger in Rheinland-Pfalz streiken gegen das neue Jagdgesetz ++ Dieser Podcast erscheint exklusiv in der ARD Audiothek · Die besten Podcasts der ARD und des Deutschlandradios