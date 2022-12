An der Börse in Stuttgart wurde in diesem Jahr weniger gehandelt als im Vorjahr. Das sagte Dragan Radanovic, Sprecher der Geschäftsführung der Börse Stuttgart GmbH.

Der vorläufige Handelsumsatz ging im Bereich Wertpapiere um rund 15 Prozent zurück - auf gut 91 Milliarden Euro. Auch Kryptowährungen wurden in diesem Jahr deutlich weniger gehandelt als 2021.