Ersatzteile für Waschmaschinen schwer zu bekommen - trotz Richtlinie

Das Wochenende näht und die Bettwäsche muss mal wieder runter. Wenn dann die Maschine streikt...

Passiert aber immer mal wieder. Wer jetzt reparieren will und nach Ersatzteilen sucht, sollte ein paar Dinge wissen.

Denn: Vor zwei Jahren wurde zwar die Ökodesign-Richtlinie der EU geschaffen. Die verpflichtet Hersteller dazu, Ersatzteile für Kundinnen und Kunden bereitzuhalten.

Aber: An die ranzukommen – und das zu einem fairen Preis - ist nicht ganz so einfach. Das hat jetzt die Bundeszentrale für Verbraucherschutz herausgefunden.

Sie hat im Herbst 10 meistverkauften Marken daraufhin geprüft.

Wo hängts denn?