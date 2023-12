Landesschau Mobil Preview: Weil im Schönbuch

per Mail teilen

Bei „Landesschau Mobil“ werden gesellschaftliche, kulturelle und anregende Themen in ihrem regionalen Bezug erzählt. Entdecken Sie die ungeahnten Geheimnisse Baden-Württembergs und tauchen Sie in interessante Lebenswelten ein. Sie sehen die „Landesschau Mobil“ Sendung vor der offiziellen Ausstrahlung.

Datum: Freitag, 6. März 2020 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Bürgersaal

Rathaus Weil im Schönbuch

Marktplatz 3

71093 Weil im Schönbuch

Eintritt: frei Mitwirkende: Moderation: Michael Kost

Mit einem Bussard spazieren gehen? Was für andere mit einem Hund zum Alltag gehört, gilt ebenso für die Falknerin aus Weil im Schönbuch – nur eben mit Greifvögeln. Wir begleiten sie beim Training mit den Vögeln in ihrer Falknerei.

Weiter geht’s in die Innenstadt von Weil im Schönbuch, wo eine Existenzgründerin den Marktplatz neu belebt. Vor einem halben Jahr krempelte sie ihr Leben komplett um und erfüllte sich ihren Lebenstraum von einem eigenen Café. Seither verköstigt sie die Passanten mit selbstgemachten Kuchen, Torten, Flammkuchen und – natürlich – leckerem Kaffee.

Klassenclowns der besonderen Art finden sich ebenfalls in Weil im Schönbuch. Jedoch keine von der Sorte Störenfriede – vielmehr das Gegenteil. Zwei Sozialarbeiterinnen wollen mit ihrem Startup dafür sorgen, dass Clown an Schulen etabliert werden. Ganz nach dem Vorbild von Klinikclowns können diese auf einer ganz anderen Ebene mit den Kindern in Kontakt treten. Wir werden uns anschauen, wie genau die Clowns den Kindern helfen können.

Eine Powerfrau stemmt sich gegen das Aussterben des Polsterns. Die gelernte Raumausstatterin hat sich auf das alte Handwerk spezialisiert und kann sich vor Aufträgen kaum noch retten. Dennoch kümmert sie sich mit viel Liebe und Hingabe um jedes einzelne Möbelstück, denn hinter jedem steckt eine Geschichte.

Wo Pferdehöfe in ländlicher Umgebung nichts Ungewöhnliches sind, sticht ein Kamelhof umso mehr hervor. Erlebnis-Kameltouren, Kindergeburtstag mit Kamelen, Wissenswertes über Kamele – all das bietet der Kamelhof. Beim Aufbau des Hofes gab es Startschwierigkeiten. Warum?