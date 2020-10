Portionen: 6 Koch/Köchin: Carmen Mack Rezeptautor/Rezeptautorin: Carmen Mack

Putenoberkeule mit Camembert

Hefeknöpfe:

500 g Mehl

1/2 Würfel Hefe (21 g)

1/4 l lauwarme Milch

Zucker

Salz

80–100 g weiche Butter

Mehl für die Arbeitsfläche

Putenkeule:

1,3 kg Putenoberkeule

Salz

Barbecue-Gewürzmischung

ca. 100 g sehr reifer Camembert

Gemüse:

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

2 rote Paprikaschoten

1 gelbe Paprikaschote

500 g Zucchini

4 große Tomaten

1 Bund mediterrane Kräuter (z. B. Basilikum, Thymian, Rosmarin)

3 EL Olivenöl

1 Lorbeerblatt

Salz · Pfeffer aus der Mühle

Außerdem:

50–80 g heiße braune Butter

Für die Hefeknöpfe das Mehl in eine Schüssel sieben, eine Mulde hineindrücken und die Hefe hineinbröckeln. Milch und 1 Prise Zucker dazugeben und mit der Hefe zu einem Vorteig verrühren. Mit Mehl bestäuben und zugedeckt an einem warmen Ort 15 Minuten gehen lassen. 1 TL Salz und weiche Butter unterkneten und den Teig zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Inzwischen für die Putenkeule den Backofen auf 175 °C Umluft vorheizen. Die Putenkeule waschen, trocken tupfen und die Knochen auslösen. Das Fleisch links und rechts (wo vorher der Knochen war) einschneiden und mit Salz und Barbecue-Gewürz einreiben. Den Camembert in Scheiben schneiden, auf das Fleisch legen und das Fleisch wieder zuklappen. Die Oberkeule mit der Hautseite nach oben in den Bräter legen und im Ofen auf der mittleren Schiene etwa 1 Stunde garen.

Für das Gemüse die Zwiebeln und den Knoblauch schälen. Die Paprikaschoten längs halbieren, entkernen und waschen, die Zucchini putzen und waschen, die Tomaten waschen. Die Kräuter waschen, trocken schütteln und die Blätter bzw. Nadeln abzupfen. Die Zwiebeln und den Knoblauch in feine Würfel schneiden. Die Paprika in Streifen, die Zucchini in Scheiben und die Tomaten in Würfel schneiden, dabei die Stielansätze entfernen. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Paprika darin andünsten. Zwiebeln, Zucchini und zuletzt die Tomaten hinzufügen und mitdünsten. Dann den Knoblauch, das Lorbeerblatt und die Hälfte der gehackten Kräuter dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Das Gemüse etwa 30 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Zuletzt die restlichen Kräuter hinzufügen, das Lorbeerblatt wieder entfernen und das Gemüse abschmecken.

Den Hefeteig auf der bemehlten Arbeitsfläche durchkneten, in Portionen à etwa 100g teilen und zu Kugeln formen. Zugedeckt gehen lassen, bis sie sich sichtbar vergrößert haben. In einem weiten Topf leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Die Teigkugeln in das Wasser legen und zugedeckt bei schwacher Hitze 10 Minuten leicht köcheln lassen, dabei den Deckel nicht öffnen. Die Hefeknöpfe mit dem Schaumlöffel herausnehmen und mit einem Sternfaden (Zwirn) in der Mitte durchschneiden. Dafür den Faden um den Kloß legen und über Kreuz zuziehen.

Die Hefeknöpfe mit der braunen Butter beträufeln und mit dem Gemüse und der in Scheiben geschnittenen Putenkeule anrichten. Nach Belieben den Bratensaft dazu servieren.

