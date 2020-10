per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Rosa Bucheli Rezeptautor/Rezeptautorin: Rosa Bucheli

Rosenbütensalat SWR swr/megaherz - Anne Deiss



Zutaten:

Für den Salat:

1 grüner Blattsalat (z.B. Batavia)

4 große essbare Bio-Rosenblüten

(am besten 4 verschiedene Sorten)

Wildkräuter zum Garnieren

Für das Dressing:



6 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

2 TL scharfer Senf

Wildkräutersalz (oder Kräutersalz)

Zubereitung:

Vom Salat die äußeren Blätter entfernen. Den Salat in die einzelnen Blätter teilen, waschen, trocken schleudern und in mundgerechte Stücke zupfen. Die

Rosenblüten waschen, trocken tupfen und in die einzelnen Blütenblätter teilen.



Für das Dressing Olivenöl, Essig und Senf gut verrühren. Das Dressing mit Wildkräutersalz würzen. Salat- und Rosenblütenblätter dekorativ auf Tellern anrichten und mit dem Dressing beträufeln. Als Garnitur passen Wildkräuter.

