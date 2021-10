per Mail teilen

Portionen: 0 Koch/Köchin: Isabella Stewart Rezeptautor/Rezeptautorin: Isabella Stewart

Zutaten:

400 g Weizenmehl

125 g Zucker

400 g Weizenmehl

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillinzucker

250 g Butter



1 Päckchen Vanillinzucker

250 g Butter

Zubereitung:

Mehl, Zucker und Vanillinzucker in eine Schüssel sieben. Butter in Flöckchen dazugeben und zu einem glatten Teig kneten. Den Teig mindestens 30 Min. kalt stellen. Den Teig etwa 1,5 cm dick ausrollen. In 2 cm breite und 6 cm lange Stangen schneiden. Die Oberfläche mehrfach mit einer Gabel einstechen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

Die Stangen darauf legen. Circa 20 bis 25 Min. im vorgeheizten Ofen bei 180° C (Ober-/Unterhitze) oder im nicht vorgeheizten Ofen bei 160 Grad (Umluft) backen. Im vorgeheizten Gasofen wird das Shortbread bei Stufe 2-3 gebacken.

Übersicht aller SWR Rezepte