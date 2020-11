per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Ulla Bernhard-Räder Rezeptautor/Rezeptautorin: Ulla Bernhard-Räder

Hähnchenbrust mit zweierlei Nudeln SWR SWR/Megaherz - Wolfgang Maria Weber

Zutaten:

Hähnchenbrust:

1 kg Hähnchenbrustteile

500 ml Sahne

250 ml Weißer Burgunder Classic

250 ml Wasser

Trauben-Rahm-Soße:

250 g Weintrauben

500 ml Sahne

250 ml Weißer Burgunder Classic

Salz

Currypulver

Nudeln:

250 g Zitronenverbene-Nudeln

250 g Traubenkern-Nudeln

200 g Karotten

50 Kokosbutter

Zitronenverbene

Gartenkräutersalat:

5 EL Himbeeressig

5 EL Haselnussöl

100 ml Sahne

Salz

verschiedene Pflücksalate

Schildampfer

Pimpernelle

Rucola

Giersch

Blüten von Borretsch und Ysop

Zubereitung:

Hähnchenbrust:

Hähnchenbrustteile säubern, abtupfen und in eine Kasserolle legen. Sahne, Wein und Wasser verrühren und in die Kasserolle gießen. Bei 160 ºC für 1,5 Stunden im Backofen garen. Das Hähnchenfleisch schneiden und mit der Soße anrichten.

Trauben-Rahm-Soße:

Sahne und Wein mit einer Prise Salz und Currypulver in einem Topf erhitzen und ca. zwei Stunden reduzieren. Kurz vor dem Servieren die Weintrauben waschen und halbieren und in die Soße geben.

Nudeln:

Karotten schälen, in Scheiben schneiden und im Wok mit Kokosbutter garen. Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Währenddessen die Zitronenverbene kleinhacken. Die fertigen Nudeln abschrecken und zu den Karotten in den Wok geben. Kurz erhitzen, dann die Zitronenverbene hinzugeben und gemeinsam anrichten.

Gartenkräutersalat:

Öl und Essig in die Sahne geben und gut miteinander verquirlen, nach Belieben mit Salz würzen. Die Salate und Kräuter waschen, gut abtropfen lassen und klein rupfen. Erst kurz vor dem Anrichten mit dem Dressing übergießen und mischen.

