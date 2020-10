per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Helga Wisser Rezeptautor/Rezeptautorin: Helga Wisser

Speck mit schwarzer Walnuss SWR SWR/Megaherz - Andreas Maluche

200 g gemischte Blattsalate

(z.B. Romanasalat, Löwenzahn, Lollo rosso)

2 EL Obstessig

1 TL Senf

1 EL Honig

Salz · Pfeffer aus der Mühle

2 EL Öl

4–8 eingelegte schwarze Nüsse (aus dem Vorjahr; siehe Schritt 4; oder aus dem Internet)

ca. 200 g Schwarzwälder Schinkenspeck (in Scheiben geschnitten; z.B. vom Schwäbisch-Hallischen Schwein)

Die Salate putzen, waschen und trocken schleudern. Die Salatblätter in mundgerechte Stücke zupfen und in eine große Salatschüssel geben.

Für das Dressing den Essig mit Senf, Honig, Salz und Pfeffer verrühren, dann das Öl unterschlagen.

Den Salat mit dem Dressing mischen und auf Salatteller verteilen. Die schwarzen Nüsse in Scheiben schneiden und mit den Schinkenscheiben auf dem Salat anrichten. Dazu passt in Scheiben geschnittenes Sauerteigbrot.

Und so können Sie die schwarzen Nüsse selber machen: 1 kg unreife grüne Walnüsse mehrfach rundum einstechen (Haushaltshandschuhe tragen!), in kaltes Wasser legen und an einen kühlen dunklen Ort stellen. 2 Wochen lang täglich das Wasser wechseln.

Dann die Nüsse mit kaltem Wasser aufsetzen, 30 Minuten kochen lassen, abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Das Mark von 1/2 Vanilleschote mit 1,2 l Wasser, 1,2 kg Zucker, 2 Gewürznelken, 5 Pimentkörnern, 1 Stück Muskatblüte und 1/2 TL Salz aufkochen, bis sich der Zucker gelöst hat. Etwas abkühlen lassen, über die Nüsse gießen und 1 Tag ziehen lassen.

Den Sirup abgießen, 100 g Zucker hinzufügen und erneut aufkochen. Etwas abgekühlt über die Nüsse gießen und wieder 1 Tag ziehen lassen.

Den Vorgang am nächsten Tag wiederholen. Am vierten Tag die Nüsse mit dem Sirup aufkochen, in kleine Twist-off-Gläser abfüllen und 45 Minuten sterilisieren. Vor dem Gebrauch 6 Monate kühl und dunkel ziehen lassen.

