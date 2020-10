per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Irmgard Feuerbach Rezeptautor/Rezeptautorin: Irmgard Feuerbach

Rote Beete Carpaccio SWR/megaherz - Anne Deiss

2 große gekochte Knollen Rote Bete

70 g Walnüsse

70 g Rohrzucker

3 TL Butter

Gemischter grüner Salat

3 Birnen

80 g Speckwürfel

2 Schalotten

Dunkler Balsamico Essig

Honig

Senf

Salz, Pfeffer

Die Butter in einer Pfanne schmelzen, den Zucker hinzugeben und die Walnüsse darin karamellisieren. Die Rote Bete in möglichst dünne Scheiben schneiden und am Tellerrand anrichten.

Salat waschen, klein zupfen und in die Mitte des Tellers geben. Die Birnen schälen, achteln, kurz in Butter dünsten und ebenfalls am Rand dekorieren.

Die Schalotten fein würfeln, mit Speck anbraten, mit Balsamico, Senf, Honig, Salz und Pfeffer abschmecken, über den Salat geben und zum Schluss den Walnusskrokant darüber streuen.

Übersicht aller SWR Rezepte