Koch/Köchin: Elke Haas Rezeptautor/Rezeptautorin: Elke Haas

Für das Osso Buco:

Osso Buco mit Gremolata an Zitronenthymian-Nudeln SWR SWR/megaherz Anne Deiß

Zutaten:

6 Scheiben Haxen (vom Milchrind)

1 TL Paprika

2 TL Salz schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 ½ EL Mehl

1 Stange Lauch in schrägen Scheiben

4 Karotten in schrägen Scheiben

1 Stück Staudensellerie in Scheiben + etwas Grün kleingeschnitten

2 Zwiebeln in kleinen Würfeln

2 Knoblauchzehen kleingehackt

½ Tube Tomatenmark

1 Dose stückige Tomaten (ca. 800 g)

250 ml Weißwein

200 ml kräftige Rinderbrühe

1 Rosmarinzweig

2 frische (oder getrocknete) Lorbeerblätter

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Das Fleisch mit Paprika, Salz und Pfeffer würzen und im Mehl wenden. In heißem Öl im Bräter scharf anbraten und rausnehmen. Die Zwiebeln im Bräter andünsten, dann Lauch, Karotten, Staudensellerie und Knoblauch hinzufügen. Andünsten lassen. Tomatenmark mit anbraten und dann gleich mit Weißwein und der Rinderbrühe ablöschen. Stückige Tomaten zugeben, Rosmarin und Lorbeerblätter hinzufügen. Das Fleisch in den Bräter geben und den Deckeln auflegen. Den Bräter in den auf 180° C vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene stellen und ca. 2-2 ½ Stunden garen lassen. Danach nochmals mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Rosmarin und Lorbeer entfernen. Auf Tellern anrichten und mit Gremolata bestreuen. Dazu die Zitronenthymiannudeln reichen.

Übersicht aller SWR Rezepte