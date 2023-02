Limetten-Basilikum-Granité mit Blütenbällchen, Focaccia und Ziegenfrischkäse-Dattel-Dip

Portionen: 6 Koch/Köchin: Ursula Altmoos Rezeptautor/Rezeptautorin: Ursula Altmoos

Zutaten Aperitif:

Für den Limetten-Basilikum-Granité:

4 unbehandelte Limetten

10 Stängel Basilikum

300 ml Wasser

200 g Zucker

300 ml Sekt

Sekt zum Auffüllen

Zubereitung Aperitif:

Limetten waschen, Schale abreiben und Früchte auspressen. Basilikum waschen, Blätter von den Stängeln zupfen und klein schneiden. Wasser mit Zucker, Basilikumstängeln, Abrieb und Saft der Limetten aufkochen. Abkühlen lassen und Basilikumstängel herausnehmen. Sekt und fein geschnittene Basilikumblätter hinzufügen, in eine möglichst breite Schale füllen und einfrieren.

Vor dem Servieren das Granité mit einer Gabel grob zerkleinern, in ein Glas geben und nach Geschmack mit Sekt auffüllen.

Zutaten Snacks:

Für die Blütenbällchen:

150 g Quark

100 g Frischkäse

fein geriebener Parmesan

Pfeffer, Salz, Zucker, Zitronensaft nach Belieben

Blütenblätter von essbaren Blüten (z.B. Gänseblümchen, Roter Klee, Ringelblumen, Borretsch …)

fein gehackte Kräuter (Schnittlauch, …)

Für die Focaccia:

500 g Dinkel- oder Weizenmehl

1 Würfel Hefe

320 ml lauwarmes Wasser

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 TL Zucker

ca. 500 g Cherry-Tomaten

Rosmarinzweige

Olivenöl zum Beträufeln

Grobes Meersalz

Für den Ziegenfrischkäse-Dattel-Dip:

300 g Ziegenfrischkäse

10-15 Datteln

Ev. ZItronensaft

Zubereitung Snacks:

Blütenbällchen:

Quark und Frischkäse mit so viel geriebenem Parmesan vermengen, dass eine formbare Masse entsteht. Nach Belieben würzen und kleine Kugeln formen. Die Kugeln in verschiedenfarbigen Blütenblättern oder Kräutern wälzen und bis zum Verzehr kaltstellen.

Focaccia:

Hefe im Wasser auflösen und Mischung in eine Schüssel mit den restlichen Zutaten geben. Zu einem glatten Teig verkneten (mind. 5 Minuten) und ruhen lassen, bis sich die Teigmenge verdoppelt hat. Sollte der Teig zu sehr kleben, nur so wenig Mehl zugeben, so dass er sich ausrollen lässt. Teig vorsichtig kneten, ausrollen und auf ein großes, geöltes Backblech legen.

Mit einem Kochlöffelstiel oder mit dem Finger viele Löcher in den Teig drücken, um die typische Form zu erhalten. Mit Tomatenhälften und Rosmarinzweigen belegen, mit Olivenöl beträufeln und mit grobem Meersalz bestreuen.

Teig nochmals gehen lassen und im Ofen bei 180 Grad ca. 20 – 25 Minuten hellbraun backen.

Ziegenfrischkäse-Dattel-Dip:

Datteln entkernen und bei Bedarf die äußere Haut abziehen. Ziegenfrischkäse mit den kleingeschnittenen Datteln vermengen und nach Belieben würzen mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft.

