Portionen: 6 Koch/Köchin: Ursula Altmoos Rezeptautor/Rezeptautorin: Ursula Altmoos

Holunder-Frischkäse-Torte WDR

Zutaten:

Für den Tortenboden (Springform 28 cm Durchmesser):

200 g Mehl (½ Vollkornmehl, ½ Mehl Typ 405)

½ Teelöffel Backpulver

110 g weiche Butter oder Margarine

80 g Zucker

1 Ei Semmelbrösel

Für die Holunder-Frischkäsecreme:

600 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)

200 g Naturjoghurt

ca. 400 ml Holunderblütensirup (Rezept weiter unten)

100 ml Sahne

14 Blatt Gelatine

Holunderblüten und/oder Erdbeeren als Deko

Für den Holunderblütensirup :

Holunderblütendolden

kaltes Wasser

1 kg Zucker

200 ml Zitronensaft

Zubereitung:

Boden:

Für den Boden aus den Zutaten Streusel herstellen und diese auf den Boden einer gefetteten und mit Semmelbröseln ausgestreuten Springform geben. Die Streusel verteilen und leicht andrücken.

Bei 170 Grad im vorgeheizten Ofen hellbraun backen (ca. 15 – max. 20 Minuten)

Creme:

Für die Creme die Blattgelatine in einem Topf mit kaltem Wasser 10 Minuten einweichen lassen. Währenddessen Frischkäse, Naturjoghurt und Sahne vermengen. Holunderblütensirup nach Geschmack zugeben, bis die Creme ein angenehmes Holunderaroma hat, aber nicht zu süß ist.

Das Einweichwasser der Gelatine abgießen und die Gelatine leicht ausdrücken. Bei geringer Hitze die Gelatine schmelzen. Ca. 6 Esslöffel kalte Frischkäsecreme unter die flüssige Gelatine rühren, dann die Gelatinemischung zur restlichen Frischkäsecreme geben und gut unterrühren.

Die Holunder-Frischkäsecreme auf den kalten Tortenboden geben und die Torte mehrere Stunden kühl stellen.

Holunderblütensirup:

Holunderblütendolden ernten, abschütteln (damit Tierchen herausfallen), Blütenköpfchen von den Stängeln abschneiden. Holunderblüten mit kaltem Wasser übergießen, so dass die Blüten gerade bedeckt sind, mit einem Teller beschweren und 24 Stunden ziehen lassen. Anschließend den Holunderblütenauszug durch ein feingewebtes Tuch abseihen.

1 Liter Holunderblütenauszug mit 1 kg Zucker und 200 ml Zitronensaft aufkochen und heiß in saubere Flaschen abfüllen. So ist der Sirup kühl gelagert längere Zeit haltbar.

Wenig Sirup aufgefüllt mit Mineralwasser ergibt ein sehr erfrischendes Getränk.

