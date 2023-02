Baguette mit Tomaten und Oliven

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Alexandra Straßburger Rezeptautor/Rezeptautorin: Alexandra Straßburger

WDR

Zutaten:

Für die Tomatenbaguette:

ca. 24 Cherrytomaten

Olivenöl

Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver

Basilikum

ca. 15 g schwarze Oliven

Olivenöl

2 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

dazu: Baguette

Fü die Knoblauchcreme:

1 Becher Schmand

½ Becher Sahne

1 Knoblauchzehe, gepresst

Tzatziki-Gewürz

Salz

Für die Pasteten-Schnecken:

1 Rolle Blätterteig

1 Becher Schmand

ca. 300 g geräucherter Speck, in kleine Würfel geschnitten

ca. 300 g geriebener Käse

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Tomatenbaguette:

Cherrytomaten in Würfel schneiden, mit Olivenöl übergießen und würzen. Auf Baguettescheiben verteilen und bei 180 Grad ca. 15 Minuten in den Ofen geben. Zum Schluss etwas Basilikum darüber streuen.

Schwarze Oliven in Öl einlegen, gepressten Knoblauch dazugeben. Petersilie fein hacken und unterheben. Ca. 2 Tage ziehen lassen. Dann zum Tomaten-Baguette reichen.

Knoblauchcreme:

Alle Zutaten gut verrühren. Zum Tomaten-Brot reichen.

Pasteten-Schnecken:

Blätterteig ausrollen und mit Schmand bestreichen. Speck und geriebenen Käse darauf streuen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vorsichtig einrollen, dann in Scheiben schneiden. Auf ein Backbleck mit Backpapier legen und bei 180 Grad ca. 15-20 Minuten backen.

Übersicht aller SWR Rezepte