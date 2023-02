Portionen: 8 Koch/Köchin: Frank Fröhlich Rezeptautor/Rezeptautorin: Frank Fröhlich

Dreierlei Fundstücke aus dem Garten WDR

Zutaten:

Für die gefüllten Tomaten:

12-16 kleine Tomaten

3 Mozzarella-Kugeln

Balsamico-Essig

Öl

Salz, Pfeffer

Für die Schweden-Kartoffeln:

3-4 kleine Kartoffel pro Person

Salz, Pfeffer, Rosmarin

Olivenöl

Für die marinierten Kürbis-Würfel:

½ Butternut oder 1 kleiner Hokkaido-Kürbis

1-2 rote Zwiebeln

1-2 Knoblauchzehen

100 g Butter

1 EL Honig

1 EL Weißweinessig

Zimt, Chili, Salz und Pfeffer

Zubereitung:

gefüllte Tomaten:

Tomaten halbieren und vorsichtig das Innere herauslöffeln. Dieses mit kleingeschnittenem Mozzarella, Essig, Öl, Salz und Pfeffer mischen. Die Tomaten-Mozzarella-Mischung wieder in die Tomatenhälften füllen. Mit etwas Balsamico-Essig beträufeln.

Schweden-Kartoffeln:

Kleine Kartoffeln rippenförmig einschneiden (nicht durchschneiden!). Auf ein Backblech legen. Salz, Pfeffer, Rosmarin und Olivenöl mischen und über die Kartoffeln geben. Im Backofen bei 200 Grad (Umluft) ca. 25 Minuten backen (Backzeit hängt von der Größe der Kartoffeln ab).

Ab und zu die Backofentür öffnen und den Dampf entweichen lassen, dann werden die Kartoffeln knuspriger.

marinierte Kürbis-Würfel:

Kürbis in etwa 1,5 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln in feine Spalten schneiden, Knoblauchzehen in feine Scheiben schneiden. Alles zusammen in einer Schüssel mischen.

Butter in einem Topf schmelzen und Honig und Weißweinessig zugeben. Mit Zimt, Chili, Salz und Pfeffer würzen.

Alles durchmischen und auf ein Backblech geben (ggf. mit Backpapier). Im Backofen bei 180 Grad (Ober- / Unterhitze) ca. 25 Minuten backen und dabei immer mal wieder durchmischen.

