Portionen: 6 Koch/Köchin: Bianka Güldenberg Rezeptautor/Rezeptautorin: Bianka Güldenberg

Zutaten:

Teig:

150 g Butter

300 g Mehl

1 TL Salz

100 g Wasser

Füllung:

3 Fenchelknollen

20 g Butter

2 EL Olivenöl

5 EL Weißwein oder Wermut

Salz, Pfeffer

200 ml Schlagsahne

150 g Creme fraiche

2 Eier

2 Eigelbe

120 g fein geriebener Hartkäse (Parmesan WIR: Rössler Käse)

120 g Taleggio (Käse)

Dip:

½ Becher Schmand

Etwas Frischkäse

Kräuter (restliches Basilikum-Pesto)

Blattsalate mit Vinaigrette:

120 g Olivenöl

25 g Senf

25 g Balsamicoessig

1 TL Zucker Kräuter

½ TL Salz

A bissel Pfeffer

Lauchzwiebel

Zubereitung:

Teig:

Mehl Butter Salz und Wasser in den Mixtopf geben und 20 sec/4 kneten. Rausnehmen, Kugel formen, Quicheformen auskleiden, reinpieksen.

Füllung:

Backofen auf 180° vorheizen (Umluft 160°). Fenchel putzen, klein schneiden, Grün aufheben für die Deko. Butter und Olivenöl in der Pfanne erhitzen und Fenchel darin 2 Minuten bei mittlerer Hitze dünsten. Mit Weißwein ablöschen, mit Salz und Pfeffer würzen und abgedeckt weitere 5 Minuten dünsten. Dann den Fenchel mit einer Schaumkelle aus der Pfanne nehmen und in einem Sieb abtropfen lassen. Abgetropften Fenchelsud und den Sud aus der Pfanne in eine Schüssel geben und mit Sahne, Creme fraiche und Eiern und den Eigelben verquirlen. Geriebenen Käse unterrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Teil in die Förmchen legen, mit der Gabel einstechen und Fenchel darauf verteilen. Die Eier-Sahne-Mischung darüber gießen. Rinde vom Taleggio entfernen und den Käse in 2-3 cm große Stücke schneiden. Nach 35 Minuten der Backzeit den Taleggio auf der Quiche verteilen und zu Ende backen. Nach der Backzeit 5 Minuten ruhen lassen, damit sie sich setzt und aus der Form lösen lässt. Mit Fenchelgrün bestreuen.

Dip:

Alles glattrühren, etwas pfeffern und in die Löffel zur Vorspeise spritzen.

Blattsalate mit Vinaigrette:

Lauchzwiebel kleinschneiden und mit Zucker und Kräutersalz marinieren. Restliche Zutaten vermengen.

