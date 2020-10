Zwiebelfleisch mit Krautkrapfen SWR SWR/megaherz, Johannes Holland

Koch/Köchin: Paula Weber Rezeptautor/Rezeptautorin: Paula Weber

Krautkrapfen:

200 g Mehl

2 Eier

1 Prise Salz

Krautfüllung:

250g Sauerkraut

50g Speckwürfel

1 gehackte Zwiebel

Zwiebelfleisch:

800g Siedfleisch

3 Zwiebeln

300 g Pilze

Salz

Pfeffer

Fleischbrühe (vom Siedfleisch)

1 Becher Sahne

Kartoffelpüree:

750 g frische, mehlige Kartoffeln

¼ l Milch

40 g Butter

1 Prise Muskat

1 Prise Pfeffer

1 Prise Salz

1 Bund gehackte Petersilie

Gegrillte Kürbisse:

Je 4 ca. 2 cm dicke Schnitze vom Hokkaido (nicht schälen) und weißen Pattisson-Kürbis (Ufo) – den unbedingt schälen.

Die Kürbisschnitze marinieren mit

2 EL Butter

2 EL Honig

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

Zubrereitung:



Krautkrapfen / Krautfüllung:

Mehl, Eier und Salz miteinander verkneten, dann den Teig etwas ruhen lassen.

Sauerkraut, Speckwürfel und die gehackte Zwiebel in wenig Butterschmalz anbraten und dann abkühlen lassen. Den Nudelteig so dünn wie möglich ausrollen, etwa 10 cm Durchmesser Kreise ausstechen – eine Hälfte mit der Füllung belegen, die andere Hälfte darüber klappen und am Rand festdrücken. Die Krautkrapfen beidseitig in Butterschmalz anbraten, dann mit Fleischbrühe (vom Siedfleisch kochen) aufgießen und 20 Minuten köcheln lassen.

Zwiebelfleisch:

Das Siedfleisch am Vortag kochen. Das Siedfleisch in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln und die Pilze klein schneiden. Alles in Butterschmalz anbraten und ca. 20 Minuten schmoren lassen, mit Pfeffer und Salz abschmecken, mit etwas Weißwein und/ oder Fleischbrühe (vom Siedfleisch kochen) ablöschen – zum Schluss mit einem Becher Sahne ablöschen und man hat eine Soße.

Kartoffelpüree:

Die Kartoffeln schälen und kochen. Dann die sehr heißen Kartoffeln mit der Presse pressen. Etwa ¼ l kochend heiße Milch, ca. 40 g kalte Butter, je 1 Prise Muskat, Pfeffer, Salz, 1 Bund gehackte Petersilie. Alles mit dem Schneebesen oder Handrührgerät leicht schaumig rühren, Milchmenge kann etwas variieren – sind die Kartoffeln sehr mehlig, braucht man etwas mehr Milch.

Gegrillte Kürbisse:

Honig und Butter vorsichtig schmelzen, mit Pfeffer und Salz abschmecken, die Kürbisse darin wenden, damit sie gleichmäßig benetzt sind. Auf ein eingefettetes Backblech legen und 20 Minuten grillen.

