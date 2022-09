100 Milchkühe und ihre weibliche Nachzucht, jede Menge Kleintiere und 5 Kinder. Bei Maria Neher in Granheim im Landkreis Sigmaringen ist immer etwas los. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie in vierter Generation einen Milchviehbetrieb mit je 50 Hektar Acker- und Grünland. Jeder Tag beginnt für Maria mit einer Kontrollrunde im Kuhstall, um zu sehen, ob es ihren Tieren gut geht. Maria ist gelernte Arzthelferin und das Wohl ihrer Tiere liegt ihr sehr am Herzen.