per Mail teilen

Am Final-Abend der kulinarischen Winterreise geht’s in Lecker aufs Land zurück nach Oberschwaben. Dort besucht die Runde der Landfrauen den Hof von Bianka Güldenberg. Die 40-Jährige lebt mit ihrem Mann Gereon und den drei Kindern auf einem landwirtschaftlichen Gut in der Nähe von Ravensburg; das im 13. Jahrhundert von Benediktinermönchen der Abtei Weingarten gegründet wurde