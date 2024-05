In den letzten Jahren gab es bei Starkregen immer wieder Überschwemmungen in der Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis. Eine neue Schutzmaßnahme für den Ort sind sog. „Water-Gates“. Das sind quergespannte mobile Schutzwände, die sich im Notfall durch den Druck des in Taschen einfließenden Wasser zu einer Höhe von ca. 50 cm aufrichten.