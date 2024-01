Wie entsteht ein Polarlicht?

Diese farbenprächtige Leuchterscheinung am nächtlichen Himmel wird in den polaren Breiten der Nord- und Südhalbkugel recht häufig beobachtet. In seltenen Fällen kann das Polarlicht auch in Mitteleuropa beobachtet werden. Es entsteht dadurch, daß von der Sonne ausgehende energiereiche Partikelstrahlung (der Sonnenwind) auf die Erdatmosphäre trifft. Dabei werden vor allem Sauerstoffatome und Stickstoffmoleküle zum Leuchten angeregt. Das Farbenspiel in der Hochatmosphäre zwischen 100 und 400km Höhe enthält alle Spektralfarben von rot über grün bis violett.