Diese Temperatur-Skala wurde von Lord William Kelvin eingeführt. Die Differenz zwischen den Kelvin-Werten entspricht einem Grad Celsius. Der Nullpunkt dieser Skala entspricht dem absoluten Nullpunkt, wo jede Energie erlischt. Der Schmelzpunkt des Eises entspricht 273.15 (Grad) Kelvin. Der Siedepunkt des Wassers ist also bei 373.15 (Grad) Kelvin. Die Kelvin-Skala wird in der Wissenschaft verwendet, weil man mit ihrer Hilfe die Energie in Form von Temperaturwerten angeben kann.