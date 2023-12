per Mail teilen

Der Uhrmacher Johann Wagner hat sein Grab auf einem Friedhof in Trier-Pfalzel. Doch warum wurde in dem Sarkophag nur sein Herz begraben? Die Spur führt bis nach Paris in die Zeit von Napoleon dem Dritten...

