Der Trödelbus der Landesschau Rheinland-Pfalz ist wieder on tour - diesmal mit Stopp in der Leyberghalle in Kempenich, wo der Begge Peder mit seinem Assistent Jürgen Trödel einsammelt, um diesen für Herzenssache, der Kinderhilfsaktion vom SWR, SR und der Sparda Bank, wieder zu verkaufen.