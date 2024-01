Rollstuhl-Basketballerin will wieder zu den Paralympics

Seit ihrem Autounfall im Alter von 15 ist die Bleibacherin querschnittgelähmt und mobilitätseingeschränkt. Sport angefangen bei Leichtathletik, Turnen über Tennis bis hin zu Ballett gehört bis dahin jeden Tag dazu. Das hält Esther Weber aber nicht auf und sie kämpft sich zurück ins Leben. Und dann betreibt sie das Rollstuhlfechten 20 Jahre lang sogar professionell. Die Mutter von zwei Kindern holt sich zehn Paralympics-Medaillen als Weltmeisterin und Europameisterin und somit alle Titel.

Sie baut am Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim das Rollstuhlfechten als integrative Abteilung auf. Die Weltklassefechterin bleibt ihrem Lebensmotto treu: Nicht darüber nachdenken was ich nicht kann, sondern tun was ich kann.

Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie sie mit ihrer Willensstärke fast jedes Hindernis in ihrem Leben bewältigt.