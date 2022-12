Schnitzel mit Pfifferling-Kartoffelragout, gefüllten Zucchinikörbchen und Serranopralinen

Portionen: 2 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

250 g Pfifferlinge

3 gekochte Kartoffeln

100 ml Sahne

2 Zehen Knoblauch

3 Zwiebeln

1 Zucchini

1 gelbe Paprika

1 rote Paprika

50 g Fetakäse

6 Minischnitzel

150 g Serranoschinken in Scheiben

150 g Ziegenkäse

150 g gewürfelter Speck

Gewürze: Salz, Pfeffer Curry, Chili, Fetthenne (zum Dekorieren)

Pfifferling-Kartoffelragout:

Pellkartoffeln schälen und in grobe Würfel schneiden. Pfifferlinge putzen, in einem Sieb unter fließendem Wasser waschen und auf einem Tuch trocknen. Öl in einer Pfanne erhitzen und darin die Kartoffelwürfel anbraten. Die Pfifferlinge dazu geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwiebel- und Knoblauchwürfel dazu geben. Nun das Ganze mit der Sahne ablöschen und köcheln lassen. Danach nochmals abschmecken.

Ratatouille im Zucchinikörbchen:

Gelbe und rote Paprika in feine Würfel schneiden, ebenfalls Knoblauch und Zwiebeln. Dann in einem Topf mit Olivenöl anschwitzen. Das Ganze mit Salz, Pfeffer, Curry und Chili abschmecken und fertig garen.

Die Enden der Zucchini abschneiden und dann in circa drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben mit einem kleinen Löffel auf einer Seite aushöhlen. Die fertigen Körbchen erst in kochendem Wasser blanchieren und dann mit kaltem Wasser abschrecken. Auf ein Backblech setzen und das Ratatouille einfüllen, etwas Fetakäse darüber bröseln.

Käse-Serranopraline:

Die Ziegenkäserolle in dickere Scheiben schneiden. Diese einzeln in den Serranoschinken einwickeln, schön fest, so dass der Käse nicht herauslaufen kann. Zuletzt in einer Pfanne in Öl, von beiden Seiten goldgelb anbraten.

Kleine Schnitzel:

Die fertig panierten Schnitzel in einer Pfanne mit Öl von beiden Seiten goldgelb anbraten. Zucchinikörbchen, Serranopralinen und Schnitzel im Ofen circa 10 Minuten bei 200 Grad fertig garen.

Alles zusammen anrichten. Garnieren mit Fetthenne-Blüten.

