Portionen: 4

Zutaten:

2 Eier

2 EL Mehl

1-2 EL Milch

Pfeffer, Salz

2 Scheiben Kochschinken (pro Pfannkuchen)

1 kg Spargel, geschält

4 EL Zucker

4 EL Salz

1/2 Zitrone

400 g Risottoreis

Olivenöl

1 kleine Zwiebel, fein gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

100 g Butter, gewürfelt und kalt

150 g Parmesankäse, gerieben

200 Weißwein

3 Kellen Spargelbrühe

1 Zweig Petersilie, in Streifen geschnitten

Zubereitung

Aus Milch, Eiern, Mehl, Salz und Pfeffer einen Teig anrühren und bei niedriger Temperatur in die Pfanne geben, Schinken darauf legen und mit Teig so bedecken, dass die Scheiben eingebacken werden. Pfannkuchen wenden, herausnehmen, den zweiten Pfannkuchen backen, abkühlen lassen und dann in dünne Streifen schneiden.

Spargelwasser mit Zucker, Salz und Zitrone aufkochen, Spargel dazu geben und 6 Minuten kochen, herausnehmen und im Eiswasser abschrecken, Brühe beiseite stellen.

Risottoreis im Olivenöl hellbraun rösten, Zwiebeln und Knoblauch dazu geben und mit 200 ml Weißwein ablöschen, nach und nach die Spargelbrühe dazugeben und den Reis bissfest einkochen. Temperatur nach und nach verringern, wenn der Reis fast fertig ist, vom Herd nehmen. Butter und Parmesan einrühren, Spargel dazugeben. Gegebenenfalls noch etwas Brühe dazu gießen. Wichtig: Der Risotto muss noch fließen können!

Risotto im tiefen Teller anrichten, Schinkenflädle obenauf setzen und mit Petersilie bestreut servieren. Dazu passt sehr gut ein Weißburgunder vom Mittelrhein.

