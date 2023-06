per Mail teilen

Frank Brunswigs Weihnachtsmenü aus dem SWR-Funkhaus in Mainz

Portionen: 4 Koch/Köchin: Frank Brunswig

Zutaten für den Rollbraten:

1 Schweinenacken vom Iberico-Schwein

8 Scheiben Bauchspeck

1 Brötchen (gewürfelt)

1 Zwiebel (grob gewürfelt)

1 Zehe Knoblauch (fein gewürfelt)

2 EL Paniermehl

1 Ei

100 g Trockenpflaumen

1 Bund frischer Majoran (gehackt)

1/2 TL Zimt

1/2 TL gemahlener Kardamom

Pfeffer

Salz

Zubereitung

Zwiebel, Knoblauch und Brötchen anbraten, Pflaumen und Majoran dazugeben und vom Herd nehmen. Ei und Paniermehl unterrühren, mit Pfeffer und Salz, Zimt und Kardamom würzen.

Den Schweinenacken so aufschneiden (quasi aufrollen), dass eine etwa 2 bis 3 Zentimeter dicke Fläche entsteht. Die Speckscheiben auf dem Schweinenacken ausbreiten, die Füllung darauf verteilen, den Nacken wieder zusammenrollen und mit Küchengarn zusammenbinden. Außen salzen und pfeffern und bei 160 Grad etwa 1,5 Stunden im Ofen garen.

Zutaten für Kartoffelpüree:

1 kg Kartoffeln (mehlig

50 g Butter

200 ml Milch

Pfeffer

Salz

Muskatnuss

Zubereitung

In der Zwischenzeit Kartoffeln kochen und durchpressen. Die Milch erhitzen, mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss würzen, auf die Kartoffeln geben, Butter zugeben und gut durchrühren.

Zutaten für den süß-sauren Spitzkohl:

1 roter Spitzkohl

1 Zwiebel

100 ml Weißwein

50 ml Himbeeressig

2 EL Zucker

Pfeffer

Salz

Zubereitung

Den Spitzkohl zunächst vierteln und in Streifen schneiden. Anschließend die Zwiebel in halbe Ringe schneiden und zusammen mit den Spitzkohlstreifen in Butter anbraten, mit Weißwein und Himbeeressig ablöschen, nach Geschmack zuckern und etwa 20 Minuten einköcheln.

Dazu passt ein "fetter" Silvaner aus Rheinhessen.

