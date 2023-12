Matjes im Spinatmantel auf Sauerkraut

Portionen: 2 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

300 Gramm Sauerkraut

150 Gramm Schweineschulter

1 Zwiebel

4 Karotten

5 Kartoffeln

4 Matjesfilets

1 Bund Spinat

2 Äpfel

1 EL Honig

100 ml Apfelsaft

2 EL brauner Zucker

Gemüsebrühe

Butter

Salz, Pfeffer, Muskat, Zucker

Sojasprossen

Zubereitung

Sauerkraut mit Schweineschulter

Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Scheibe Schweineschulter in feine Würfel schneiden. Beides in Öl dünsten, dann das Sauerkraut dazu geben. Würzen mit Salz, Pfeffer, Zucker.



Bouillon-Gemüse

Kartoffeln schälen und in große Würfel schneiden. Karotten schälen und in Stücke schneiden. Nun die Kartoffel- und Karottenstücke im Topf in Butter anschwitzen, mit Brühe ablöschen und köcheln lassen. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Muskat.



Karamelisierte Äpfel

Äpfel vierteln, Kerngehäuse entfernen. Die Viertel in Scheiben schneiden und kurz in Apfelsaft marinieren; das gibt Geschmack und die Äpfel werden nicht braun. Danach in einer Pfanne braunen Rohrzucker und Honig karamellisieren, etwas Butter dazu. Apfelstücke unterheben und ablöschen mit etwas Apfelsaft; reduzieren lassen.



Matjes im Spinatmantel

Matjesfilet mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Stile von den Spinatblättern entfernen. Spinat waschen, dann kurz in Salzwasser blanchieren, in kaltem Wasser abschrecken. Die Spinatblätter auf einem Blatt Küchenpapier eng aneinander auslegen. Die Spinatmatte muss groß genug sein, um das Matjesfilet darin einzuschlagen. Die Spinatblätter noch einmal trocken tupfen. Jetzt das Matjesfilet in die Spinatmatte fest einpacken; das funktioniert gut mit Hilfe des Küchenpapiers. Das Ganze mit den verbleibenden drei Matjesfilets wiederholen. Dann die Filets im Spinatmantel in einer Pfanne ganz kurz in Butter anschwitzen, mit Pfeffer würzen.



Alle Komponenten auf dem Teller anrichten. Mit Sojasprossen garnieren.

Übersicht aller SWR Rezepte