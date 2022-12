Hühnchen im Käse-Ei-Mantel auf Erbsenspiegel mit Champignon-Radieschensalat

Portionen: 2 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

2 Hühnchenbrüste

3 Eier

100 g Bergkäse

150 g Fetakäse

170 g ganze Champignons im Glas

8 Radieschen

150 g Tiefkühlerbsen

100 g Mais aus der Dose

1 frische Paprika

9 kleine Kartoffeln

3 Knoblauchzehen

Brühe, Erdnussöl, Olivenöl, Butter

Salz, Pfeffer, Chilipulver, Curry

Balsamico dunkel und weiß

Petersilie, Dill

Hühnchen im Käse-Eimantel

Käse reiben und in einer Schüssel mit den Eiern vermengen. Würzen mit Salz, Pfeffer, dann gehackte Petersilie unterrühren. Nun die Hühnchenbrust in etwa zwei cm dicke Stücke schneiden, würzen mit Pfeffer und Salz, dann in die Käse-Ei-Mischung geben und unterheben. Eine Weile ruhen lassen. Dann die Hühnchenstücke im Käse-Eimantel in einer Pfanne mit Öl, bei niedriger Hitze, von beiden Seiten langsam goldbraun backen.

Erbsenspiegel

Die Tiefkühlerbsen, kurz angetaut, zusammen mit etwas Brühe oder Sahne fein pürieren. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Chilipulver. Kurz vor dem Anrichten im Topf erhitzen.

Mais-Paprikagemüse

Mais abschütten. Die Paprika in feine Würfel schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Alles zusammen in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen, abschmecken mit Salz und Pfeffer, zum Schluss etwas gehackter Dill dazu.

Kartoffeln

Pellkartoffeln in Salzwasser kochen. Wasser abschütten und Kartoffeln pellen, danach in einer Pfanne in Butter goldbraun braten. Würzen mit Salz, Pfeffer, gehackte Petersilie dazu geben.

Champingon-Radieschensalat

Radieschen halbieren und in feine Scheiben schneiden. Feta in kleine Würfel schneiden. Zusammen mit den Champignons in eine Schüssel geben. Marinieren mit dunklem Balsamico, Erdnussöl und Olivenöl. Gut mischen und abschmecken mit Salz, Pfeffer und Chilipulver. Zum Schluss gehackte Petersilie dazu geben.

Alles zusammen anrichten.

