11 Millionen Lebensmittel werden jährlich weggeschmissen in Deutschland. Alex Mroß will etwas dagegen tun und holt regelmäßig Lebensmittel in Mainzer Bäckereien, Restaurants und Supermärkten ab, bevor sie in der Tonne landen. Sein Traum: Ein Foodsharing-Café in Mainz eröffnen.