Die Piloten des Modellflugclubs Alzey Offenheim zeigen am Wochenende ihre kostbaren Flieger und bei der Flugschau, was sie drauf haben. Mit viel Liebe zum Detail, etlichen Tüfteleien und technischem Wissen lassen die Modellbau-Fans regelmässig ihre Flugzeuge in die Lüfte steigen und zeigen atemberaubende Kunststücke.