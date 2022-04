Ein Film von Tim Greiner



Birkheim liegt im vorderen Hunsrück, nahe Emmelshausen.

Rund 150 Menschen leben hier auf 450 Meter Höhe. Pendler sind in 30 Minuten in Koblenz und in 45 Minuten in Mainz – die schnelle Anbindung an die Autobahn macht es möglich.

Das Leben in Birkheim ist vielfältig. Es gibt zwar kein Geschäft, aber viele Betriebe von selbstständigen Unternehmern. Ein Reiseveranstalter, eine Genussmanufaktur, IT-Consultans und viele mehr.