Ein Film von Jennifer Lindemann



Bickenbach ist eine kleine Hunsrückgemeinde mit rund 330 Einwohnern.

Von überall gut sichtbar ist die katholische Kirche St. Stephan. Im Innern befindet sich eine so genannte "Stumm"-Orgel, erbaut von der Orgelbauerfamilie Stumm, die zahlreiche Orgeln im Hunsrück, aber auch in Schlosskirchen und Kurfürstlichen Höfen gebaut hat.

In der Hauptstraße besuchen wir eine Töpferin, die sich in Bickenbach den Traum von Werkstatt und Haus unter einem Dach erfüllt hat. Außerdem treffen wir eine Imkerin, sprechen mit den Corona gebeutelten Besitzern der "Weinscheune" und schauen in den historischen "Kläserschsaal", in dem die Theatergruppe "Saalpänz" zu Hause ist.