Die Dorfstraße in Heyweiler

Ein Film von Krell/Greiner.



Ein Ortsteil der Gemeinde Beltheim ist Heyweiler. Das Dorf liegt im vorderen Hunsrück in der Nähe von Kastellaun. Rund 200 Menschen leben hier in einer Landschaft, die von Wiesen, Äckern und Wäldern geprägt ist

Ganz in der Nähe schlängelt sich der Baybach durch ein wildromantisches Tal hinab zur Mosel. Am besten lässt sich die Natur auf ausgedehnten Wandertouren entdecken. Ein prämierter Rundwanderweg, die Traumschleife Baybachtal, startet genau hier in Heyweiler.

Milena Michel ist 21 Jahre alt und hat vor zwei Jahren einen Kurzfilm über ihr Dorf gedreht. Mit diesem Film gewann sie den ersten Platz bei einem Wettbewerb im Rahmen der Heimatfestspiele in Simmern. Mit ihr besuchen wir Orte und Menschen, die für ihren Film wichtig waren und in der Dorfstraße leben. Zum Beispiel den australischen Musiker Rick Kalka, den Tante-Emma-Laden von Rosel Zillig und den VW-Bus-Schrauber Sascha Hack.