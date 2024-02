Schlossbergstraße in Bayerfeld-Steckweiler

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Bayerfeld-Steckweiler ist ein Dorf mit rund 500 Einwohnern im westpfälzischen Alsenztal, es gehört zum Donnersbergkreis. In dem größeren der beiden Ortsteile, in Bayerfeld, befindet sich die Schlossbergstraße. Sie führt zu einem bewaldeten Hügel, auf dem die im 13. Jahrhundert gebaute Stolzenburg stand. Doch von ihr ist so gut wie nichts mehr erhalten.

In der Schlossbergstraße stehen die ältesten Häuser des Ortes. Dazu gehören mehrere ehemalige Bauernhöfe aus dem 17. Jahrhundert, die von den Bewohnern so originalgetreu wie möglich saniert wurden. Der Zusammenhalt ist außergewöhnlich groß. Deshalb haben die Anwohner eine Straßenecke zu ihrem zweiten Wohnzimmer gemacht. Hier planen, diskutieren und feiern sie.

Tauziehen in der Schlossbergstraße

Außerdem gibt es auffallend viele Kinder. Und die spielen noch auf der Straße – genauso wie ihre Eltern. Die Kinder spielen „Bullerbü“, die Erwachsenen spielen Ritter. Sie spielen Dudelsack oder machen Wettkämpfe – immer draußen auf der Schlossbergstraße.