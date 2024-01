per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Blick auf Schmitshausen SWR SWR -

Schmitshausen liegt auf der Sickinger Höhe in der Westpfalz zwischen Zweibrücken, Pirmasens und Landstuhl. Der Ort hat 428 Einwohner und ist bekannt als das "Rosendorf". Rosen schmücken vor allem die Sonnenbergstraße. Hier gibt es sogar einen richtigen Rosengarten. Gepflegt wird er unter anderem von dem früheren Dorfschullehrer. Er kam in der Nachkriegszeit nach Schmitshausen und startete eine beispiellose Dorfverschönerungsaktion, bei der vor allem seine Schüler halfen. Die Erwachsenen fingen Feuer und machten mit. Das Ergebnis: 1966 wurde Schmitshausen, nicht zuletzt wegen der attraktiven Sonnenbergstraße, zu einem der schönsten Dörfer Deutschlands gekürt. Das Preisgeld: 10.000 Rosen. Und damit war das Rosendorf geboren. Ein ehemaliger Schüler erinnert sich noch gut an diese Zeit.

Die Sonnenbergstraße in Schmitshausen SWR SWR -

In der Sonnenbergstraße grünt und blüht es auch heute noch in den Gärten rund um die alten, stattlichen Bauernhöfe. Die meisten sind mittlerweile reine Wohnhäuser. Doch in einigen Ställen stehen noch Kühe. Und die werden ab und zu über die Sonnenbergstraße getrieben – von einer Weide zur anderen. Eine Lehrerin aus der Stadt ersetzt dabei den Hütehund, wie sie selbst schmunzeln sagt.

Ein anderer Landwirt hat zusammen mit seinem Sohn einen supermodernen Stall gebaut – mit Melkroboter und Wellnessbürste für die Tiere. Seitdem die Kühe dort leben, sind sie nicht nur zutraulich geworden, sondern schmusen auch gern mit "ihren Menschen" aus der Sonnenbergstraße. Die Straße ist eine Sackgasse und deshalb ausgesprochen ruhig. Nur ab und zu knattert ein Traktor oder die Glocke im Turm läutet. Doch meistens ist die Sonnenbergstraße so still, dass nur das Zwitschern der Vögel zu hören ist.